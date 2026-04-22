Министерският съвет прие Проект на Решение за одобряване доплащане на помощ вследствие на преразглеждане на проектните предложения на кандидатите по „Програма за ползване на хуманитарна помощ на лица, търсещи временна закрила в Република България, вследствие на военни действия в Република Украйна“, предоставили нощувка за периода от 24 февруари до 31 май.2022 г. съгласно списък № 34 и проект на решение на Министерския съвет за одобряване на финансиране на Министерство на туризма за 2026 г.

„Програма за ползване на хуманитарна помощна лица, търсещи временна закрила в Република България, вследствие на военни действия в Република Украйна“ е приета с решение на Министерския съвет.

С приемането на настоящия акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в размер на 2 911 855 евро с ДДС, съгласно приложения Списък № 34, неразделна част от Решението на Министерския съвет.