Бургаският депутат от ГЕРБ Жечо Станков поздрави победителите от "Прогресивна България", които заеха първото място на вчерашния вот с огромна преднина. Той публикува пост във Facebook, в който благодари на всички симпатизанти на ГЕРБ за подкрепата и намекна, че очаква по-добри резултати в бъдеще.



"Днес искам да говорим не само за резултати. Те са важни, но не казват всичко.



В тази кампания срещнах хора — истински. С тревоги, с надежди, с разочарования, но и с вяра, която не е изчезнала. Тези срещи остават. Те тежат повече от всяка позиция в класирането.

Поздравявам победителите. Надявам се да осъзнават тежестта на даденото доверие“- С тези думи бургаският депутат от ГЕРБ Жечо Станков се обърна към избирателите в емоционален пост в социалната мрежа Facebook. Той благодари за подкрепата на привържениците на ГЕРБ, поздрави „Прогресивна България“ за успеха, но и даде категорична заявка: Това не свършва тук".



„Тази кампания беше важна за мен и ще я запомня с ръцете, които се протягаха с надежда, с разговорите, които не бяха за политика, а за живот, с погледите, които казваха: „Не се отказвайте. Към всички вас — благодаря. Вашият глас не е просто избор. Той е доверие, което нося напред и което никога няма да предам.



Към моя екип — вие бяхте сърцето на този път.



Към семейството ми — тихата сила зад всичко.



В крайна сметка всичко е временно. Но хората — не.



И това, което изграждаме помежду си, остава дълго след последния преброен глас.



Благодаря ви, че вървим рамо до рамо“!



