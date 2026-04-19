Сериозни размествания в съставите на секционните избирателни комисии белязаха изборни ден в Бургаски регион. Около 180 са сменените членове на СИК-ове, съобщи пред BurgasInfo председателят на Районната избирателна комисия в Бургас Фани Семерджиева.

С настоящите избори продължава традицията стотици хора, записани като членове на секционни избирателни комисии (СИК), да се отказват от задълженията си в часовете преди вота или просто да не се явяват в деня на гласуването, коментират наблюдатели.

Изборните правила позволяват всеки да се откаже. За целта се подава молба. Хипотезата за явяване в комисията и последващо напускане обаче не е разгледана в закона. Точно това се е случило в Бургаско. В една от секциите член излязъл от помещението и не се върнал. Колегите му се обадили след часове, а той обяснил, че има личен ангажимент. В друг случай „колегата“ изобщо не вдигнал телефона си. РИК е приела, че е налице нарушение на задълженията по Изборния кодекс, и го е освободила.

В други случаи членове на комисии буквално се изпарили, след като регистрирали имената си в списъците. „Много неприятна ситуация. Трима или четирима от тях сме отстранили, за да нямат право да получат възнаграждение“, каза Семерджиева. 185 евро е сумата, която получава председател на СИК. Секретарят се разписва срещу 170 евро, а за членове – 160 евро.

В 20:00 часа днес приключи изборният ден в Бургаския регион. Жалбите са над 30, като основно са за неправомерна агитация. От Сунгурларско пък е получен сигнал за дрон, който е кръжал над избирателна секция.

До момента в зала „Арена Бургас“, където Районната избирателна комисия ще обработва протоколите от изборите, вече са пристигали три чунвала с изборни книжа от мобилните секции. По традиция първи са тези от болницата и затвора. Право да гласуват имат лишените от свобода без влезли в сила присъди.