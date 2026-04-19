Поемам пълна отговорност за постигнатия резултат, който много хора считаха за невъзможен. Това заяви на брифинг председателят на БСП Крум Зарков.

В следващите часове или дни ще разберем дали този резултат ще е парламентарно представен, допълни Зарков. Той съобщи, че във вторник ще бъде свикано Изпълнителното бюро, а скоро след това и Националният съвет на партията.

"Ще преценим заедно как да продължим така, че да върнем в следващите месеци БСП и нейните партньори там, където им е мястото, а именно по върховете на българската политика", заяви председателят на партията.