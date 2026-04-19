Формацията на Румен Радев "Прогресивна България" пренареди силите на тези предсрочни парламентарни избори и повежда с 39.2% - това сочат резултатите от exit poll-а на социологическа агенция „Тренд” към 19.00 ч., поръчан и финансиран от NOVA. На второ място остават досегашните лидери от ГЕРБ-СДС с 15.1% Трети са ПП-ДБ с 13.3%. Четвърти - "ДПС-Ново начало" с 8.1%. Партия "Възраждане" към момента са с 5%, БСП-ОЛ - 4.2%.

Под 4-процентовата бариера за влизане в парламента според exit poll-а на социологическа агенция „Тренд” към момента остават: "Сияние" - с 3.1%; МЕЧ с 2.7%, "Величие" - с 2.4%, АПС - 2.1%, ИТН - 1.6%, "Синя България" - 0.7%.

При 6-партиен парламент първите ще получат 111 места, вторите - около 43, третите - 38, четвъртите - 23, а петите и шестите - съответно по около 14 и 11 места.

Вотът в страната започна в 07:00 ч. и протича нормално към този момент. Гражданите могат да упражнят правото си на глас до 20:00 ч., като при наличие на чакащи пред секциите изборният ден може да бъде удължен.

В днешния ден 6 575 151 гласоподаватели имаха възможност да избират измежду 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции, като гласуването бе с машини и хартиени бюлетини.

Exit poll-ът на социологическа агенция „Тренд” е поръчан и финансиран от NOVA.