В последните часове на изборния ден решението остава в ръцете на гражданите. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров, като призова избирателите да упражнят правото си на глас и да не се поддават на манипулации.

По думите му, Министерството на вътрешните работи разполага с информация за около 50 души с имунитет, които са готови да пристъпят към купуване на гласове като последен опит за влизане в парламента. „Те са под наблюдение и ще бъдат предприети действия за противодействие, но най-силният инструмент остава вашият глас“, подчерта премиерът.

Гюров коментира и темата с машинното гласуване, която през целия ден е била обект на политически спорове. Според него данните показват, че едва 0,8% от машините са извън строя. „Това означава, че системата функционира нормално. Алтернатива има и гражданите могат да гласуват спокойно“, заяви той.

Премиерът отправи апел към избирателите да бъдат активни до края на изборния ден и да не позволяват нарушения да повлияят на вота.