Увеличава се броя на избирателните секции в област Бургас, които прекратиха машинния вот, заради технически неизправности с устройствата. По последна информация на РИК пет от секциите в Бургас, Малко Търново, Айтос и Поморие се преминали на гласуване с хартиени бюлетини, съобщава БНТ.

Проблемът навсякъде се оказа сходен - устройствата разпечатват част от бюлетините без да се вижда за кого е гласувано или принтират празни бюлетини.

Неработещите машини предизвикаха недоволство сред избирателите, които искаха да упражнят своя вот с машина, но трябваше да гласуват на хартия. Наличните количества хартиени бюлетини са достатъчни, за да осигурят нормалното протичане на изборния процес в областта.





Гласуването с машини е преустановено в пет секционни избирателни комисии в област Плевен, съобщава на сайта си РИК.

И в петте решения е записано, че причината за преустановяване на машинното гласуване е “поради наличие на външни непреодолими обстоятелства по смисъла на чл. 269 от Изборния кодекс“.

Гласуването в секциите продължава само с хартиени бюлетини.

Една от секциите е №152400075 в община Плевен. Три са в община Левски – СИК №151600027, №151600028 и №151600006. Една машина не работи в секция в община Кнежа – №153900001.

На територията на 15-и МИР – Плевен са сформирани 397 секционни избирателни комисии за провеждането на предсрочните парламентарни избори.

От всички СИК подвижни са 16, в болници и социални грижи са сформирани пет, а в затворите на територията на област Плевен – още две.