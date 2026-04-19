Гласуването на извънредните парламентарни избори върви при засилен интерес.

Към 14 ч. избирателната активност в страната според "Тренд" е 25.9 %. На предните парламентарни избори е била 20,7%.

Към 13 ч. 23,6% е избирателна активност в страната, според данни на агенция "Мяра", срещу 17, 4% за същия времеви период през 2024 г.

Към 12:00 ч. избирателната активност е 17,7%. Това сочат данните на агенция "Тренд". През октомври 2024 г. активността е била 13.9%

Към 11 часа избирателната активност в страната е 12,12%, каза заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева. Най-висока е в 6-ти изборен район във Враца - 17,13%, а най-ниска в 9-ти район Кърджали - 7.80%. На 27 октомври 2024 година към 11 часа, активността е била 9,55%.

Също към 11:00 ч., по информация на "Мяра", избирателната активност е 13,5% . Това е сравнително висок процент, като се има предвид, че през 2024 г. на изборите "2 в 1" избирателната активност по същото време е била 10,4%.

Към 10 ч. "Алфа Рисърч" отчитат избирателна активност от 7,7% в сравнение с 6,7% на миналите избори. Според агенция „Тренд”, активността към 10 часа е 8%.

Към 9 часа според данни на агенция "Мяра" избирателната активност е 4,6%. "Алфа Рисърч“ отчита малко по-висока активност по същото време - 4,9%. На изборите през 2024 г. към същия час бяха гласували 4,4%.

Към 8:00 ч. активността е 1,6%, съобщи "Тренд". На предните избори за Народно събрание към същия час активността бе едва 1%.

Очакванията за по-висока избирателна активност и възможна мобилизация в последните дни бяха обсъдени по Би Ти Ви от социолозите Добромир Живков от "Маркет линкс" и Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч".

Добромир Живков заяви, че се очаква активност около 60%, като не изключи възможност за допълнително повишаване в деня на вота.

По думите му значителна част от избирателите вземат решението си в последните дни преди вота.

"Около 15-18% казват, че взимат решение в последните 3-4 дни. Т.е. може да си представите за какъв сериозен обем от избиратели говорим“, каза Живков.