81 сигнала за изборни нарушения са получили МВР до 14 ч. Те се визуализират на интерактивна карта. Образувани са 13 досъдебни производства в рамките на деня, съобщи и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.



„В ранните часове на днешния ден в ОДМВР- Смолян са образувани 2 досъдебни производства за това, че лица подготвят крупна сума за купуване на гласове. Извършени са претърсвания и изземвания в един автомобил и три адреса. Задържани са 3 лица, открита е сумата от 40 хил. евро“, обясни той. По думите му с приближаването на края на изборния ден, купувачите на гласове са се активизирали.



„МВР е подготвило някои изненади и ние няма да позволим това да се случи, затова, моля, гласувайте“, каза още той.



