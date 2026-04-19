Три сигнала до РИК – Бургас за нередности в изборния ден, свързани с технически проблеми и агитация, внесе ГЕРБ-Бургас.

Единият е за секция в Поморие, където машина за гласуване не е издавала хартиени разписки, но процесът е продължил въпреки изискванията при такава неизправност да се премине към хартиено гласуване.

Вторият сигнал касае агитационен билборд на „Прогресивна България“, поставен на по-малко от 50 м от изборна секция в Бургас, в нарушение на Изборния кодекс.

От партията настояват за незабавни проверки и мерки и заявяват, че ще продължат да следят за спазването на правилата и честността на вота.