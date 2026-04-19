„Днес гласувам, за да продължи развитието на Бургас и региона динамично. Хората трябва да продължат да бъдат взискателни към политиците, а ние пък да решаваме техните задачи.

В крайна сметка едно трябва да е ясно: днес не избираме нито премиер, нито президент. Днес избираме народни представители. От срещите ми с бургазлии разбрах, че те разчитат депутатите да бъдат местни хора с опит, които да работят за този регион.“. Това заяви водачът на ГЕРБ-СДС в Бургаски регион Жечо Станков, който гласува днес в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ в областния център. Той е единственият водач на листа от водещите политически сили, който гласува в Бургас.

„Аз лично се надявам, бъдещото развитието на нашия регион да не е заложено на карта заради политически сблъсъци или някакви други сметки.

Бургас и регионът не са просто точка на картата. Това е място, където ние всички живеем, тук ще бъдещето на нашите деца. Така че моята задача и задачата на нашия екип е да продължим с ред, работа и растеж.“, добави Станков, който гласува с хартиена бюлетина.