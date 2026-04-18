Само ден след като отвори ключовия за световната търговия Ормузкия проток Иран отново въведе ограничения върху преминаването през него, предадоха различни агенции.

Техеран обвини САЩ, че са нарушили условията по сделката за отварянето на протока, след като Съединените щати отказаха да премахната морската блокада на иранските пристанища, посочва Асошиейтед прес.

Именно след отказа на САЩ Иран промени решението си за отварянето на протока.

Иранските въоръжени сили заявиха в събота, че техният "контрол върху Ормузкия проток се върна към предишното си състояние ...под строгото управление и контрол на въоръжените сили".

Те предупредиха, че ще продължат да блокират транзита през протока дотогава, докогато остане в сила американската блокада на иранските пристанища.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да прекрати примирието с Иран, ако до сряда не бъде постигнато дългосрочно споразумение