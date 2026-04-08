иж какъв гларус бях, като тръгнех по плажа - целия плаж вървеше по мен. Така се похвали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес е на посещение в градчета по морето - Обзор и Бяла.

Борисов не прояви скромност, като заяви, че "и сега е така, но не чак толкова".

"Ето тази снимка трябва да сложим на плакатите", пошегува се още Борисов.

Напрежението в Иран

"Цяла нощ не съм спал", призна Борисов. "Всички информатори, които имах, включително и нашият пресцентър, съм им казал да има дежурни, да ми пишат, да ме будят. Тези две седмици примирие сутринта ме карат да съм много усмихнат, ведър. Както трябва да ви карат и всички вас.

През нощта изтече ултиматума на Доналд Тръмп срещу Иран, като американският президент заплаши да унищожи цялата нация. За щастие не се стигна до атаки, а се сключи двуседмично примирие.

"Дано в Пакистан преговорите минат добре, дано след две седмици се постигне по-траен мир, защото, повярвайте ми, Иран е много близко до нас. Днес е един много хубав ден. Много щастлив ден за света - да се радваме и на хубавото време и на това, че проявиха мъдрост. Дано след две седмици това да приключи. Вчера се очакваше 50 ракети да отидат до Иран. Такава беше подготовката. Ние треперехме, защото ставахме уязвими в тази конфигурация."

Борисов подчерта, че само може да ни радва, че борсите са свалили цените на петрола.