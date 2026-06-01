С много игри, усмивки и настроение премина празникът „Усмивки без граници“, организиран по повод Международния ден на детето от Домашен социален патронаж – Бургас в партньорство със Zonta Club of Burgas.

Събитието се проведе в спортна зала „Младост“ и събра десетки деца, родители и гости, които заедно отпразнуваха 1 юни в атмосфера на радост, творчество и забавления.

За малките участници бяха обособени различни тематични зони, които предизвикаха голям интерес през целия следобед. Децата имаха възможност да се превърнат в малки кулинари в „Hell’s Kitchen“ зоната, да се потопят в света на красотата в специалната бюти зона, да развихрят въображението си в зоната за рисуване и да се насладят на моменти за отдих в релакс пространството.

Спортната зона привлече любителите на активните игри, а хавайският фотокът се превърна в предпочитано място за запечатване на празничните емоции. Допълнително настроение внесоха атрактивните фокуси, балонените фигури и танците, които предизвикаха много усмивки сред присъстващите.

Кулминация на празника беше организираната томбола с награди, която зарадва десетки деца и допринесе за още по-доброто настроение на участниците.

С инициативата „Усмивки без граници“ организаторите за пореден път показаха своята ангажираност към създаването на позитивна и подкрепяща среда за децата, в която всяко дете да се чувства специално, обичано и щастливо.

Празничният ден завърши с много усмивки, нови приятелства и незабравими спомени, които ще останат в сърцата на малки и големи.