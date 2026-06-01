Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг предлагат управляващите. Мерките бяха представени пред журналисти в Народното събрание от председателя на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му мерките са съгласувани с Министерството на финансите.

"Тези три мерки са част от комплекс от мерки, които предстои да предложим", каза още той. По думите му не очакват редовният бюджет да се забави, но има технологични процедури. Вероятно в началото на август ще има гласуван бюджет.

"В момента партийната субсидия е 4.09 евро на глас. Ние предлагаме да стане 3 евро на глас, като тази промяна ще влезе в сила от деня на клетвата на новия парламент, т.е. от 30 април т.г. Целта на тази промяна е да дадем пример. Ние като най-голяма група ще бъдем и най-потърпевши, но трябва да започнем от себе си и да дадем пример", обясни Проданов по повод първото им предложение.

Относно промяната в тавана на държавния дълг той заяви, че в условията на сега действащия удължителен закон държавата може да поема дълг само да рефинансира стари задължения.

"В рамките на тази година това вече е направено. Имаше около 1.4 млрд. стари задължения и срещу тях вече е изтеглен дълг за същата сума. Нито удължителният закон в сегашната му форма, нито Законът за публичните финанси предоставя възможност държавата да прибягва до дългово финансиране, за да покрива текущи нужди или инвестиционни такива, така че промяната, която ние предлагаме е да се въведе възможност на Министерски съвет и Министерство на финансите да прибегне до допълнително дългово финансиране в размер на 3.8 млрд. евро. Преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проект по Плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година", каза Проданов.

Той обясни и за третата предложена промяна - отпадане на COVID добавката от пенсията.

"В разгара на COVID кризата бяха гласувани едни 60 лева, после те се промениха, после отново станаха 60. Това беше временна мярка и социална по своя характер. Както се казва - няма нищо по-постоянно от временното и тази добавка стана постоянна. Ние осъзнваме, че няма как да отнемаме тази сума на най-уязвимата част от населението, но в същото време е факт, че този тип плащания, които са социални по характера си, нарушават осигурителния характер на системата. Затова предлагаме COVID добавката за сегашните пенсионери се запазва, но от 1 юли тя вече няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило. Също така за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък COVID добавка вече няма да бъде включвана, защото тя беше временна, кризисна мярка", посочи Константин Проданов.