Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се изказа ласкаво детската болница в Бургас по време на посещение в Пловдив и не спести похвалите си за оборудването: "Роботите са като жирафчета, пеликани, щъркели. Да си играят децата, да не се плашат", каза той.

Борисов посети детската болница под тепетата и обвини кметът на София Васил Терзиев за това, че в столицата няма подобно лечебно заведение. "В София няма да има детска болница, защото кметът е Лама", атакува лидерът на ГЕРБ. "Там се развиваме по друг начин - отварят ни се фонтанелите, чакрите. Не ви го пожелавам това за Пловдив", заяви той.