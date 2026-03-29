Цветана Станева е едно от младите лица в листата на ГЕРБ-СДС в Бургаски регион за предстоящите парламентарни избори. Тя е от онези хора, които вярват, че знанието има смисъл само когато служи на хората. Родена в София, тя свързва своя живот и професионален път с Бургас – градът, в който създава семейството си и открива истинското си призвание. Майка на две деца, носи в себе си спокойната сила на човек, който вярва в доброто и в смисъла на постоянството.

Цветана Станева притежава четири магистърски степени – по машинно инженерство, счетоводство и одит, начална педагогика, както и детска и юношеска психология. През последните четири години работи като учител – място, в което знанието се среща с доверието, а всеки ден носи нови въпроси, усмивки и малки победи.

- Г-жо Станева, как един млад човек, посветил се на децата в класната стая, реши да влезе в политиката?

- Като човек, работещ в сферата на образованието, вярвам, че най-добрата инвестиция са децата и тяхното образование. Радвам се, че Бургас е едно чудесно място за развитие на младите и създава среда за развитие на тези деца. Децата имат нужда от стабилност, подкрепа и вдъхновение, за да разгърнат потенциала си. Затова съм тук – за да работим заедно и отговорно за бъдещето.

- Ако трябва да се опишете - коя сте в няколко думи?

- Аз съм позитивен и принципен човек, със силно развито чувство за справедливост, който вярва в смисъла да правиш добро.

- Имате четири магистратури – машинно инженерство, счетоводство и одит, начална педагогика, детска и юношеска психология. Това звучи като четири различни свята. Как се срещат те във Вас?

- На пръв поглед изглеждат като различни светове, но за мен те се допълват. Инженерното и аналитичното мислене се срещат с разбирането за детската психика и образованието – един баланс между логика и човечност. Всички тези области ме учат да мисля системно и да разбирам хората – знание, което е ценно във всяка сфера.

- Работили сте дълго в счетоводството, а днес сте учител. Какво Ви накара да смените посоката?

- Желанието да работя с деца и да им помагам да откриват своите възможности и да изграждат увереност в себе си.

- Какво научихте от децата през последните четири години, което нито един университет не може да преподаде?

- Научих, че чистотата на детските емоции, любопитството и радостта от малките неща са истинската мъдрост. И че всяко дете има свой свят, който трябва да бъде разбран и насърчен.

- Съпруга сте на волейболната легенда Иван Станев. Как се живее до човек, който е свикнал с големите победи и публиката?

- Ние сме заедно още от ученическите си години. Още тогава той беше част от младежките формации на националните отбори и вървеше по пътя към големите успехи. Животът до човек, който е свикнал с големите победи и публиката, изисква много разбиране, подкрепа и уважение към труда, който стои зад всеки успех. По този път вървим заедно вече почти четвърт век – 24 години. Въпреки всичко постигнато, Иван Станев е много земен и скромен човек.

- Има ли прилики между спорта, живота и политиката?

- Да, разбира се. Те са тясно свързани помежду си. И в спорта, и в живота успехът идва с труд, постоянство и волята да се изправиш след всяко падане и да продължиш напред. И в политиката трябва да е така.

- Хората, които Ви познават, казват, че сте слънчев и лъчезарен човек. Това характер ли е или избор?

- Мисля, че е и двете. Част е от характера ми, но е и съзнателен избор – да гледаш на живота с позитивност и да търсиш доброто дори в трудните моменти. Вярвам, че отношението, което носим в себе си, се предава и на хората около нас.

- Кога Ви е било най-трудно да запазите позитивността си?

- В моменти на несправедливост и трудни житейски ситуации. Тогава е най-трудно да запазиш позитивността си. Но вярвам, че именно в такива моменти човек трябва да съхрани спокойствие, вяра и сила, за да продължи напред и да намира решения.

- Какво според Вас липсва на младите хора днес?

- Понякога на младите хора им липсват търпение, постоянство и редовна физическа активност. Но те имат способността да мислят по-свободно, да търсят нови пътища и да вярват в идеите си. Често гледат на света по-смело и ни напомнят колко е важно човек да следва мечтите си.

- Как изглежда България през очите на един учител?

- През очите на един учител България е страна с голям потенциал, който расте в децата. Те са различни от тези в нашето време – по-свободни в мисленето си и израстват в свят на технологии и бърза информация. Нашата задача е да ги насочим и да им помогнем да използват този потенциал по най-добрия начин.