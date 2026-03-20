Служебният енергиен министър Трайчо Трайков заяви пред Нова телевизия, че горивата в България са най-евтини в цяла Европа.

"Очакваме скоро да правите репортажи как румънци, гърци и сърби идват да зареждат на бензиностанциите в София", каза Трайков. Той подчерта, че основната надежда за стабилизиране на цените се крие в прекратяването на бойните действия в Близкия изток.

Причината е ограниченото повишение на цените на дребно у нас в сравнение с региона. Трайков обясни, че държавата използва микс от разговори и анализи за контрол на пазара.

България успява да ограничи ръста на цените на горивата спрямо другите стоки на пазара. Въпреки това министърът не изключва възможността за нови поскъпвания в бъдеще. Той подчерта, че само прекратяването на бойните действия в Близкия изток може да свали цените моментално. "Не изключвам цените на горивата да продължат да се повишават. Цените на дребно успяваме чрез микс от разговори, покани, анализи сякаш да ограничим повишението в сравнение с всички други цени", заяви Трайков.

Държавата следи внимателно маржовете на търговците, за да предотврати спекула. По темата за регулациите, Трайчо Трайков вече заяви, че няма да се налага таван на цените. Вместо това фокусът е върху натискането на печалбите на веригите. В момента дизелът се търгува на нива около 1.40 евро, а бензинът е 1.28 евро за литър. Малките търговци обаче предупреждават за възможно поскъпване с 0.15 евро през следващата седмица.

По отношение на енергийната сигурност, министърът даде успокоителни сигнали за доставките. Газовите количества са подсигурени чрез Азербайджан и терминала в Александруполис. До края на април няма да има промяна в цените на тока и природния газ. България разполага с договорени количества на текущи цени. Работна група следи пазара ежедневно, като националното потребление е гарантирано за период от 90 дни.

Трайков коментира и санкциите срещу руския петрол. Той отбеляза, че в момента ограниченията са съвсем леки. Става въпрос за количества, за които вече има сключени договори. Министърът вижда желание този петрол да достигне до световните пазари. Всяка допълнителна капка суровина помагала за балансиране на глобалното предлагане, смята министърът.

Трайков предупреди и за възможната загуба на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. „Аргументът, че не може да се събере кворум, е пълен абсурд. Наследих тези предложения за законови промени вече като внесени от моя предшественик в НС, но видях, че сроковете ни притискат за четвъртото плащане. Предложението е внесено на 12 февруари, аз идвам на 19 и веднага виждам, че срокът за това е краят на март. Първо си казах, че вероятно всеки момент ще ни извикат да обсъждаме промените. Когато това не се случи, изпратих писмо до госпожа Митова. Когато не получихме никакъв отговор, отидох на председателски съвет в Народното събрание. Оттам ми казаха да говоря с председателя на комисията. Отидох в тяхната стая, отваряйки вратата те точно излизаха и ми казаха: „Ако става дума за ЗЕВИ, забравете“, уточни Трайков.

„Председателят на комисията, вероятно заради публичната реакция, реши да я свика, но с такова нежелание. В течение на следващите два дни, след моята реакция, имаше три опита за комисии. Така че явно време има, но няма желание“, допълни той.