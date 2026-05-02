Европейският съюз въвежда допълнително изискване за сигнализацията при спиране на всички нови автомобили, които получават одобрение за продажба и хомологация в Европа. Промяната влиза в сила от юли 2026 г. и засяга директно работата на стоп светлините.

Според новите правила целта на решението е да намали броя на сблъсъците чрез оборудване с адаптивна аварийна стоп светлина. При рязко натискане на спирачките тя вече няма да свети само постоянно, а ще започва да пулсира с честота от няколко мигания в секунда.

Системата се задейства автоматично при спиране със скорост над 50 км/ч и постигане на забавяне от 6 до 7 метра в секунда. Такива стойности отчитат внезапна маневра на пътя, а не постепенно намаляване на скоростта.

Премигващата светлина привлича вниманието по-ефективно, тъй като човешкото зрение реагира силно на движение и промени в интензивността. При някои системи автоматично се включват и аварийните светлини след приключване на рязкото спиране. Мярката служи като допълнително предупреждение за движещите се отзад шофьори.