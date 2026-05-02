Разделянето на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) е грешка, продиктувана от инициатива на ПП. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, като предупреди, че подобен ход разбива досегашната коалиция в парламента и създава рискове от опасна концентрация на власт в ръцете на неясен субект.

Според Божанов липсват убедителни аргументи за това разцепление, което е в ущърб на избирателите.

Той посочи, че поддръжниците на обединението очакват силен политически инструмент, който да противостои на негативните тенденции в държавата, а не спорове по вътрешни теми.

Депутатът подчерта, че въпреки разделението в парламента, за предстоящите президентски избори има споразумение за единна кандидатура, чието име все още не се обсъжда публично, за да не се застраши процесът.

В сферата на правосъдието Божанов отбеляза, че съдебната реформа трябва да продължи с избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС) и промени в Закона за съдебната власт.

Той информира, че „Демократична България“ вече е внесла предложения за нови правила при избора на членове на ВСС, като целта е да се избегнат задкулисните сделки и да се гарантира, че избраните лица ще притежават собствена воля.

Относно новата политическа конфигурация в Народното събрание, Божанов изясни позицията на ДБ спрямо „Прогресивна България“.

Той обясни решението на групата да гласува „въздържал се“ при избора на председател на парламента, тъй като официална подкрепа не е била потърсена. Въпреки това от ДБ са готови да подкрепят разумни предложения на формацията, които целят промяна на системата.

Божанов изрази готовност за конструктивна, но твърда опозиция. Той заяви, че по време на консултациите при президента ще бъде ясно заявено, че ако управляващите се отклонят от мандата за реформи или се опитат да се договорят с олигархични структури, ще срещнат сериозен отпор.

Паралелно с това от ДБ планират да предложат собствени мерки за справяне с инфлационния натиск в страната.