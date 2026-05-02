Първите законопроекти на "Прогресивна България" (ПБ) ще бъдат насочени към икономическото състояние в страната, галопиращите цени, които не спират да растат, и подобряването на благосъстояние на хората. Това обяви пред БНТ председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов.

По думите му от друга страна това, което наистина очакват хората, е свързано със справедливостта и промените в съдебната система. "Тук въпрос на тактически подход е смяната на Висшия съдебен съвет (ВСС) дали да бъде предшествана от промяна в закона или да се пристъпи директно към избор. Въпрос е на консултации, но те продължават в същата посока", поясни той.

"Прогресивна България" предвижда и законопроекти, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), защото страната е на път да изгубим изключително много пари: "Тъй като от една страна, имаме забавяне на приемане на законодателството, като за КПКОНПИ, например - 367 милиона евро сме н път да загубим, ако няма промяна в закона. Така, че ще се опитаме в максимално кратък срок да приемем онези закони, които позволяват отпушване и усвояване на средствата."

Витанов отчете, че състоянието на публичните финанси е критично - по данни на експерти, дефицитът за тази година е на 7% и то при положение, че се вземат всички пари по ПВУ, което на този етап изглежда невъзможно. "Не по малко смислено нещо на първи етап е да установим какви са скритите разходи, защото има скрити в чекмеджетата фактури, има прехвърлени плащания от миналата за тази година. Дори "Евростат" излезе с актуализирани данни за дефицита м.г., че ние сме в свръхдефицит и според тях е 3,5%, а предстои още една актуализация и корекция през октомври. Така, че състоянието на публичните финанси е критично и не по-малко важно е установяването на реалното състояние и мерките за структурни реформи. Всичко това ще излезе в рамките на един месец в рамките на ПБ", заяви той.

Петър Витанов каза още, че "целта на това Народно събрание (НС) е да бъде наистина скучно, защото ролята му не е да бъде тепих, боксов ринг или Цирк дьо Солей". "Целта е това място да бъде арена на политическо противопоставяне, предлагане на различни законодателни предложения и само по себе си това е скучно занимание. Авторитетът на Народното събрание е отчайващо нисък и нашата цел е да го повишим, а това може да стане само и единствено със същинска работа по приемане на законопроекти. Същевременно обаче, нашето намерение и да върнем парламентарния дух и традиция от времето на не толкова далечното минало", посочи той.

Витанов припомни, че председатели на НС са били хора като Петко Каравелов, като Стефан Стамболов, като Захари Стоянов, като Стефан Савов, Благовест Сендов и дори Йордан Соколов, като тогава винаги е имало парламентарна традиция, позволяваща на опозицията да се изявява. "През последните години това нещо беше прекратено", заяви той.

Запитан дали голямото мнозинство в парламента ще позволи справедливо разпределение на парламентарните комисии с участието на цялата опозиция, включително и на разделената коалиция ПП-ДБ, Витанов отговори: Според мен, това, което говорих до момента не са кухи фрази, а именно те ще бъдат претворени в такъв тип действия, защото на Народното събрание е необходимо повече демократизъм. Даже опозицията трябва да се удави в демократизъм, а не да бъде подтискана. Да, ние действително имаме мнозинство и бихме проявили великодушие, но не защото имаме мнозинство и можем да приемем всяко политическо решение в Народното събрание, а защото считаме, че така е редно. Така е било през годините, така е било по времето на царска България, така е било и през последните години. И се създадоха едни малформации, на които трябва да бъде сложен край. То е за добро и не го разглеждайте като великодушие, а като смирение."

Той изтъкна също, че от ПБ ще бъдат абсолютно безкомпромисни към онези, които са докарали страната до това положение. "Ние сме изпратени там не да се опитваме да бъдем добри с всички, а напротив - да намерим онази справедливост, която накара хората да гласуват и да изберат "Прогресивна България". Така, че мога да ви гарантирам абсолютна безкомпромисност към онзи олигархичен модел, олицетворяван от Борисов и Пеевски, които и днес са на първия ред на трибуните в Народното събрание, но по законов път ще бъдем безпощадни", зарече се той.

Витанов коментира и твърденията за риск от свърх концентрация на власт и авторитарно управление вследствие голямото мнозинство на ПБ в парламента. "Винаги трябва да бъдем внимателни, когато властта е концентрирана в един или в малко политически субекти, а това трябва да ни прави още по-внимателни, за да няма подхлъзване, за да няма силово приемане на решения. Нашето виждане е да изслушваме абсолютно всички конструктивни предложения на опозицията и да се съобразяваме с тях", обясни той.

За първия мандат за съставяне на правителство Петър Витанов заяви, че доколкото зависи от "Прогресивна България", този процес ще бъде извършен в най-кратък срок. "Наред с избора на Министерски съвет, изключително важно за нас е да проследим състоянието на всички ведомства, включително да чуем и да ни бъде обяснено за състоянието на публичните финанси, защото, според мен, положението наистина е катастрофално. Въпрос на тайминг е, но дори да е след 9 май, ще бъде съвсем скоро след това", посочи той.

Витанов каза още, че за разлика от други политически сили Румен Радев има административен и управленски капацитет. "Има хора, които са управлявали тази държава - немалко. Самият Радев е 9 години в политиката, има възможност да се запознае, да провери и да се довери на немалко хора, така че от гледна точка на управленски капацитет нямаме дефицити", увери той във връзка с попълването на състава на бъдещия редовен кабинет.