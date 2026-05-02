Община Бургас уведомява своите граждани и гости на града, че от 02.05.2026 г. (събота) зелената зона за платено паркиране ще е с лятно работно време - от понеделник до неделя, включително, от 11:00 ч. до 20:00 ч.

За целия период от 02.05.2026 г. до 30.09.2026 г., безплатно ще се осъществява престоят на автомобили на официалните празници, а именно 06.05.2026 г. /сряда/, 24.05.2026 г. /неделя/, 06.09.2026 г. /неделя/ и 22.09.2026 г. /вторник/.

Номерът за изпращане на SMS остава 1357.

За допълнителна информация и въпроси: www. transportburgas.bg;

Телефон 056/ 86 13 56 ИЛИ 1356;