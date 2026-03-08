Бащата на Малена Замфирова - Анатолий, даде подробности относно здравословното й състояние. Радостното е, че тя вече диша без подаване на кислород, но все още е стресната и не може да повярва какво се е случило.

Както е известно, 16-годишното момиче претърпя тежък инцидент в Шпиндлерув Млин на 3 март и ще бъде оперирана утре, 9 март.

"Малена е доста по-добре, отколкото беше преди няколко дни. Вече диша без подаване на кислород. От време на време се задъхва, но поддържа стабилна сатурация над 90. Пулсът ѝ е много висок, около 100 постоянно, което компенсира невъзможността на организма да получава кислород все още заради белодробната травма и остатъчния белодробен оток. Но е контактна, дори се смяхме заедно. Ние сме оптимисти", заяви Анатолий Замфиров пред bTV.



"Тя е много здрав характер въпреки тежките травми, които е получила, защото тя е смазана от горе до долу. Доста кости са счупени и болката е огромна. Тя намира сили да се смее, да се държи мъжки. Тя е очарована и поласкана от вълната на подкрепа, която се случва в България, че и не само - видяхте състезателите от Световната купа, които я подкрепят. Смятам, че ако това продължи, ще я дигне, ще й даде допълнителна вяра и сили, въпреки че тя не е слаб човек и се справя и сама, каза още той.



"Много е щастлива, радва се, гледа видеата, особено видеата на малки деца, които са и изпратили. Момиченца слагат чертите. Състезанието днес в Банско протече под егидата "Караме за Малена". Много е мило това и много сме очаровани. Не само тя, а и ние като нейни съотборници и семейство. Още е стресната и не може да повярва какво се е случило. И когато ѝ казваме кога евентуално ще може да ходи, или кога евентуално ще може да се върне към активна дейност, плаче много сериозно. Уроците по философия, които трябва да вземе, тепърва ще ги взимаме заедно. Сега съм тук именно да си говоря с нея и да ѝ помогна психически да преодолее ситуацията. Ако ме питате дали е готова за това, дали беше готова за това, което се случи - не. Дори тя не беше готова за това. И аз ще остана сега до нея, за да я подготвя", коментира Анатолий Замфиров.



В следващите дни ще бъдат проведени нови изследвания, за да бъде установено дали има разкъсана кръстна връзка на коляното. Тепърва ще има операции на рамо и лопатка: "Следва дълъг период на рехабилитация. Това, което следва да се направи за тялото на Малена, аз съм сигурен, че лекарите в Австрия ще го направят на най-високо ниво. Ние сме ги проучили преди да я изпратим насам. Вярваме, че екипът тук е на световно ниво и ще успеят да върнат Малена такава, каквато е. Със възстановяването на нейната психика и със задачата тя да повярва, че всичко това ще свърши добре, се захващам лично аз и ще остана следващите 20 дни до нея, за да повярва в една максима, в която е възпитана и тя звучи така: Good days are good days, bad days are a good story. Тук историята няма да е много добра, но въпреки това трябва да поставим психиката на Малена в тази увереност."