Служебният кабинет ще ускори разплащанията по общинските проекти от голямата инвестиционна програма, приета преди две години. Новият министър на финансите Георги Клисурски обяви, че всяка седмица ще предоставя информация за извършените разплащания.

Той съобщи, че към 19 февруари е заварил одобрени, но неразплатени средства по инвестиционната общинска програма в размер на 192,1 млн. евро. За периода 20 февруари - 2 март вече са разплатени 68,9 млн. евро. Те са по извършени и отчетени разходи по 209 проекта на 89 различни по големина общини в цялата страна. Става дума за авансови, междинни и окончателни разплащания, както и за строителен и за авторски надзор, според етапите на изпълнение на проектите.

Припомняме, че мащабната тригодишна инвестиционна програма бе приета с Бюджет 2024 с обещания за милиарди левове, които държавата ще налее в подобряване на общинската инфраструктура в малки и големи населени места в цялата страна. Впоследствие заради големите бюджетни дефицити годишните лимити за финансиране на общинските проекти бяха драстично орязани на фона на постъпилите над 3000 проекта за близо 7 млрд. лв.

По данни на МРРБ за 2024 г. ведомството е получило от бюджета и разплатило 500 млн. лв. към общините по тази програма, а през 2025 г. - 750 млн. лв.

При липсата на редовен бюджет за 2026 г. Народното събрание гласува в удължителния бюджет парите по общинските програми да се финансират от Българската банка за развитие, в чийто капитал преди това държавата наля 4.5 млрд. лв., осигурени от външни заеми.

В удължителния бюджет бе определен общ финансов ресурс по програмата до 460 млн. евро. С тях ББР ще финансира единствено общинските проекти, включени в Приложение 3 към Закона за държавния бюджет за 2025 г.

"Има сериозни забавяния в разплащанията по тези проекти, които създават трудности за разплащанията ни към фирмите изпълнители", коментира тези дни пред БНТ изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева.

"Средствата се разплащат чрез Българска банка за развитие, но процедурата е тристепенна - документите първо се одобряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, след това от Министерството на финансите и едва тогава се изпращат към банката за плащане. Това отнема време. На много места имаме затруднения с плащанията към фирмите изпълнители, тъй като те доста дълго вече кредитират работата на терен - изграждането на улици, водопроводи и други обекти", уточни Георгиева.

От сдружението очакват разплащанията по програмата да бъдат урегулирани в следващите месеци.