“Има заплаха за националната сигурност, за което е известен и премиерът”, каза по време на брифинг служебният министър на земеделието Иван Христанов.

“Снощи получихме сигнала, сигнализирали сме службите. Започнали сме проверки. Не мога да разкрия повече на този етап”, каза още Христанов и добави, че вече има внесен сигнал в прокуратурата за злоупотреби за близо половин милион лева, свързан с т.нар. “златна фадрома”.

Христанов коментира, че няма да се огъне. Вчера от "Има такъв народ" прочетоха декларация с информация за служебния министър на земеделието и храните за негови назначения и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

"Последните дни бяха наситени с безпрецедентни атаки. Чухме, че съпругата ми имала интереси в някакви лаборатории, което е клевета и измама. Много интересно, че тази атака съвпадна със сигнала до прокуратурата", посочи Христанов, цитиран от БНТ.

"Първият ни приоритет е прозрачност. Тази прекрасна сграда се превръщаше в задкулисие. Ние гарантираме секторът да не бъде повлиян от смяната. Искаме да уверим всички, че ще се работи по график. Борбата с корупцията остава върховен приоритет. Колкото и месеца да имаме - три или шест, ние ще използваме всяка минута за общественото благо”, каза още служебният министър.