На 1 март – Неделя Православна, първата неделя от Великия пост, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас ще бъде отслужена тържествена Архиерейска света Литургия, последвана от молебен и литийно шествие.

Богослужението ще започне в 9:00 часа и ще бъде възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Непосредствено след светата Литургия, около 11:00 часа, ще бъде отслужен специален чин с молебен за Неделя Православна, а в 11:30 часа ще се състои и литийно шествие около храма.

За благословение на вярващите в храма ще бъдат донесени чудотворни икони и свети мощи от цялата епархия, което ще придаде особена духовна тържественост на празничния ден.

В края на богослужението митрополит Арсений ще подари Библия на всички присъстващи като благослов и духовен дар в началото на Великия пост.