Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е започнал с отстраняването на директори на областни дирекции на МВР.

Първите петима са сменени в четвъртък. шефът на ОДМР-София Тихомир Цанов, на Перник Милчо Милчов, на Благоевград Даниел Димитров, на Бургас Владимир Маринов и на ОДМВР-Кюстендил Светослав Григоров, съобщава Breaking.bg, позовавайки се на свои източници.

Това се случва според плана и разпореждането на Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

Областните директори са извикани от Дечев и им е обяснено, че ги махат заради решението на Конституционния съд за касирането на изборите в различни части на страната преди година.

Мотивът е абсурден и петимата висши полицаи са отказали да подписват каквито и да било документи. Заради което са изпратени в Звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, измислено от Бойко Рашков.

Тоест отстранените директори стават „съветници“ на министър Дечев. Очаква се утре да бъдат отстранени още 11 директори на ОДМВР, според разпорежданията и плана на Мирчев-Атанасов, за да може в началото на следващия месец да започне отстраняването на шефовете на РПУ-та.

Любопитното е, че отстранените вече директори са от петте области, където ГЕРБ-СДС печели с най-много гласове Бургас, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Човекът, който върти чистките, е Калоян Милтенов, доверено лице на Бойко Рашков. За временни заместници на остранените се назначават хора именно на Рашков.

Вече е дадено разпореждане на новите да привикват активисти на ГЕРБ, да ги карат да подписват предупредителни протоколи, да бъдат арестувани, ако трябва, както действаше МВР по времето на Рашков.