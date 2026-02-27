Името на България изскочи на най-предни позиции в проучване на Евростат за икономическото развитие. Нашият Южен централен район (ЮЦР) е №1 по годишен ръст на брутния вътрешен продукт, показват нови данни на европейската статистическа служба за районите на планиране в 27-те държави членки на ЕС, които са общо 244. Данните са за 2024 г., защото е обработена огромна по обем информация.

За първи път български регион излиза начело на тази класация. Нещо повече, трето място отново е наше.

Българският шампион - Южен централен, който обхваща областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, е постигнал 11.6% ръст на икономиката през 2024 г. спрямо предната година. За сравнение, вторият в проучването на Евростат регион - Източна и Средна Ирландия, е отбелязал 8,5% увеличение на своя БВП. Третият в класирането, със съвсем близък резултат - 8.4% ръст, отново е български регион - Северен централен.

Въпреки рекордния икономически ръст ЮЦР си остава все още от най-бедните в ЕС, каквито са и другите в България. В същото време бързото развитие е безспорен и радващ успех, защото скъсява дистанцията от по-богатите. На какво се дължи това?

Районът, и по-специално област Пловдив, е водещ индустриален център в България. "Тракия икономическа зона" (най-успешната в България, развита от българска частна компания) продължава да привлича значителни преки чуждестранни инвестиции, вкл. в сектори като автомобилостроене, мехатроника, логистика и др.

Помага и ускоряването на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и по други европейски фондове. Голяма част от тези средства са насочени към инфраструктурни проекти и модернизация на местния бизнес.

Приносът на енергийния сектор и на преработващата промишленост в области като Пазарджик и Хасково също трябва да бъдат отчетени. Стабилните реални доходи и ниската безработица стимулират потреблението на домакинствата, което е двигател на икономиката.

Области като Смолян (ски курорта "Пампорово") и Пловдив (културен туризъм) се радват на засилен посетителски интерес и развитието на туризма влиза допълнително инвестиции в местната икономика.

За съжаление, в проучването на Евростат има българско присъствие и на опашката. Изненадващо или не, големият аутсайдер в EС е нашият Югоизточен район - с 12.7% икономически срив през 2024 г. Икономиката в Северозападен регион също е с спаднала, но "само" с 2%. Сред пропадащите са още ирландският Северен и Западен регион - с 5.5% свиване на БВП, и австрийският Кернтен с 3.6% спад.

Кой е богат и кой не е



Както вече се видя, бързият ръст не означава непременно силна икономика и богати хора. Друг важен индикатор, за който Евростат дава данни, е БВП на глава от населението, изразен в стандарт на покупателна способност (СПС), и там няма нито един български регион сред отличниците.

Начело е Източна и Средна Ирландия с резултат 268.3%, следван от Люксембург (244,6%), Южна Ирландия (216,6%), Хамбург (196,1%) и Прага (191,8%).

Какво означават процентите - те показват как се представя съответният регион спрямо средното ниво за ЕС. И така, с най-нисък БВП на глава от населението, изразен в стандарт на покупателна способност, е френският отвъдморски департамент Майот - 30,1% от средното за ЕС. Следващите са Френска Гвиана (40,8%), нашият Северозападен регион (41,7%), гръцкият Ворио Егео (42,1%) и още един български - Северен централен (43,3%).

Ирландия е пример как дори райони с развити икономики може да продължават нагоре с бърз ръст. Едно от обясненията за успеха ѝ са добрите условия за правене на бизнес и многото чуждестранни и мултинационални компании, които предпочитат да работят и инвестират в страната.

Източник: Сега