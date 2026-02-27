Министерството на земеделието и храните е получило сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност, за което е известен и премиерът. Това заяви на брифинг служебният министър Иван Христанов.

"За съжаление, в този момент няма как да предоставим информация. Както казах, изискали сме доста документи от няколко институции, не само от Министерството на земеделието. Следобед ще подготвим доклад до ДАНС. Незабавно ще изискаме срещи с колегите", уточни Христанов.

И припомни, че по 181-во постановление на Министерския съвет от 2009 година продоволствената сигурност и безопасност са част от дейностите, които са от значение за националната сигурност. "В ДАНС има ресорсна дирекция, с която работим постоянно. Казвам, че има потенциална заплаха. Получили сме го снощи и имаме нужда от време да го обработим", подчерта Христанов.

"В момента отправяме послания, че няма да се поддаваме на подобни провокации. Известяваме премиера и службите, защото сме длъжни да го направим. В този момент повече информация не можем да дадем", допълни той.