Премиерът Андрей Гюров свика работна среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в Министерския съвет. Теми на срещата бяха множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода.

"Това са решения, взети преди сегашното управление, темата се използва за политически внушения и за прехвърляне на отговорност", обобщи той и каза, че имат много сигнали от притеснени граждани.

"Сметките за електроенергия не са изненада, миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока с 14% и като прибавим и завишеното потребление в студените месеци, логично се стига до завишените сметки. Същото важи и за водата - предложението за повишение на цената на водата е прието декември от КЕВР и то е било умишлено задържано, за да избухне в ръцете на служебното правителство".

След вълната от недоволство заради високите януарски сметки за електроенергия, анализът на трите енергоразпределителни дружества показа нов ръст във фактурите за февруари. Като основна причина компаниите посочиха завишеното потребление през отчетния период.

Трите дружества вече изготвиха разчетите за февруари. При всички тях средната фактура е по-висока от тази през януари: „Енерго-Про” (Североизточна България): Отчитат ръст от близо 8% в сметките; Електрохолд” (Западна България): средната сметка е по-висока с около 4%; EVN (Югоизточна България): разчетите показват повишение на средната фактура с 6%. В същото време хиляди абонати все още очакват резултатите от извънредните проверки, назначени след сигналите от миналия месец.

Всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, ще бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или чрез приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в края на миналата седмица.

Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова вече сезира Комисията за защита на потребителите (КЗП) за стартиране на проверки в офисите на трите дружества в страната. Енергийните оператори трябва да предоставят информация за броя на получените жалби, кои от тях са признати за основателни, колко са удовлетворени и по какъв начин. Освен това ще се изискват сключените типови договори и общите условия за енергоснабдяване, както и детайли за характера на постъпилите оплаквания.