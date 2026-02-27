Премиерът Андрей Гюров свиква днес работна среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в Министерския съвет.

Теми на срещата ще бъдат множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода.

След вълната от недоволство заради високите януарски сметки за електроенергия, анализът на трите енергоразпределителни дружества показа нов ръст във фактурите за февруари. Като основна причина компаниите посочиха завишеното потребление през отчетния период.

Трите дружества вече изготвиха разчетите за февруари. При всички тях средната фактура е по-висока от тази през януари: „Енерго-Про” (Североизточна България): Отчитат ръст от близо 8% в сметките; Електрохолд” (Западна България): средната сметка е по-висока с около 4%; EVN (Югоизточна България): разчетите показват повишение на средната фактура с 6%.

В същото време хиляди абонати все още очакват резултатите от извънредните проверки, назначени след сигналите от миналия месец.