Министерството на вътрешните работи ще утвърди план и ще задейства специален щаб за координация на действията по време на подготовката и провеждането на предсрочните избори на 19 април. Това стана ясно по време на среща в Министерския съвет, инициирана от премиера днес.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи пред присъстващите, че се въвеждат регулярни координационни срещи между ръководството на полицията и местната власт. Кандев бе назначен на поста в началото на тази седмица.

На 6 март ще се проведе национално съвещание на вътрешното ведомство. На него директорите на областните дирекции на МВР ще получат конкретни указания за тясно взаимодействие с областните управители.

Георги Кандев се обърна към 28-те нови областни управители и посочи, че полицейските директори по места ще имат задължение за комуникация с тях поне веднъж седмично. Целта е обмен на информация за актуални проблеми и бърза реакция по сигнали, постъпващи в двете институции.

„Ще им бъде дадено указание… поне веднъж седмично да провеждате съвместни съвещания, оперативки, както искате го кажете“, заяви Кандев по време на разговора, цитиран от БНР.