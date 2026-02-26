Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ ще удължи крайния срок за сключване на сделки за продажба на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", от 28 февруари на 1 април. Това съобщи Reuters, позовавайки се на документ на OFAC, получен в агенцията.

Според четирима нейни източници, запознати с дискусиите, това се прави като лост за натиск върху Русия в мирните преговори за Украйна, след като през последните седмици представителите на Вашингтон, Москва и Киев не са постигнали пробив в преговорите за мир в Женева, Абу Даби и Маями. В дискусиите са били включени и санкциите на САЩ срещу най-големия производител на петрол в Русия, държавната компания „Роснефт“, както и срещу „Лукойл“, според трима източници, запознати със срещите.

Следващият кръг от тристранните преговори е планиран за март.

OFAC вече удължи три пъти крайния срок, в който потенциални купувачи да преговарят с "Лукойл" за активи на стойност 22 милиарда долара по целя свят, откакто Вашингтон наложи санкции на двете руски петролни компании през октомври.

Американски служител е заявил пред Reuters, че Министерството на финансите е удължило крайния срок, за да „улесни текущите преговори с "Лукойл" и да постигне сделка, която подкрепя усилията на президента Доналд Тръмп да лиши Русия от приходите, от които се нуждае, за да поддържа военната си машина и да постигне мир“.

Всяка сделка с "Лукойл" изисква всички приходи от продажбата да бъдат депозирани в сметка, където средствата са замразени и подлежат на юрисдикцията на САЩ.

Международното портфолио на "Лукойл" включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции, сред които и двете български подразделения на руската компания, които са нейна собственост през швейцарското й дружество "Литаско", което в сряда предупреди официално България, че може да започне арбитражно дело срещу нея, заради поставянето им под особено управление.