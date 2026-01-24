Съединените щати окончателно приключиха оттеглянето си от Световната здравна организация (СЗО) една година след като президентът Доналд Тръмп обяви прекратяване на 78-годишното участие на страната, съобщиха федерални представители, цитирани от Асошиейтед прес.

Представители на администрацията на Тръмп признават, че не всички въпроси са уредени, включително загубата на достъп до данни от други държави, които биха могли да послужат на САЩ като ранно предупреждение за нова пандемия.

СЗО е специализираната здравна агенция на Организацията на обединените нации и има мандат да координира отговора на глобални здравни заплахи като огнища на маймунска шарка, ебола и полиомиелит. Почти всички държаво в света членуват в СЗО.

В указ, подписан непосредствено след встъпването си в длъжност, Тръмп заяви, че САЩ се оттеглят от СЗО заради решенията, които организацията е вземала по време на пандемията от COVID-19 и други глобални здравни кризи. Той изтъкна също „неуспеха ѝ да приеме спешно необходими реформи“ и „неспособността ѝ да докаже, че е независима от неподходящо политическо влияние от страна на държави членки“.

Друго оплакване на администрацията на Тръмп е, че нито един от деветимата генерални директори на СЗО от създаването ѝ през 1948 г. досега не е бил американец. Според представители на администрацията това е несправедливо, като се има предвид колко силно организацията разчита на финансовия принос на САЩ и на персонал от американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията.

Представители на администрацията на Тръмп заявяват, че САЩ вече имат преки здравни партньорства с много държави и работят за осигуряване на директен обмен на подобна информация, без СЗО да играе ролята на посредник.

Според Лорънс Гостин, специалист по правните въпроси в областта на общественото здраве, е малко вероятно САЩ да постигнат споразумение с повече от няколко десетки държави. Много нови вируси се откриват първо в Китай, но „дали Китай ще подпише договор със Съединените щати“, заяви той.

СЗО заяви, че САЩ все още не са платили дължимите такси за 2024 и 2025 г. Държавите членки ще обсъдят напускането на САЩ и как ще се процедира с него на Изпълнителния съвет на СЗО през февруари, съобщи говорител на СЗО пред „Ройтерс“ по имейл.

„Това е явно нарушение на законодателството на САЩ“, отбеляза Лорънс Гостин, директор-основател на Института О'Нийл за глобално здравно право в университета Джорджтаун във Вашингтон, който е наблюдател на СЗО. „Но е много вероятно Тръмп да се измъкне“.

В интервю за Ройтерс в Давос, Бил Гейтс - председател на фондация „Гейтс“, основен спонсор на глобални здравни инициативи и част от работата на СЗО - заяви, че не очаква САЩ да преразгледат решението си в краткосрочен план.

„Не мисля, че САЩ ще се върнат към СЗО в близко бъдеще“, заяви той, добавяйки, че когато има възможност да се застъпи за това, ще го направи. „Светът се нуждае от Световната здравна организация“, подчерта той.

За СЗО напускането на САЩ предизвика бюджетна криза, която доведе до съкращаване на управленския екип наполовина и намаляване на работата и бюджетите в цялата агенция. Вашингтон традиционно е най-големият финансов поддръжник на здравната агенция на ООН, като допринася с около 18% от общото ѝ финансиране. СЗО също така ще съкрати около една четвърт от персонала си до средата на тази година.