Ако ние се явим на избори, със сигурност ще влезем в парламента - със скенер, хартия или каквото и да било. Това каза в ефира на БНТ бащата на загиналата на пътя Сияна Николай Попов.

Преди дни той попита своите последователи във фейсбук дали да създаде партия и да вземе участие на парламентарните избори. А в края на 2025 г. той говори за първи път за гражданското движение, което основава. Обяви, че не е политически проект, а цели да притиска политиците.

"Със сигурност гражданско движение ще има. То се формира в момента. Дали ще участваме на изборите под някаква форма, предстои да решим с разговори с нашите партньори. С едни изключителни експерти съм се събрал. Университетски преподаватели, хора от цялата обществена сфера има покрай мен", посочи той.

"Аз не съм сам. Имам зад мен хиляди хора. Страницата ми във фейсбук се посещава от няколко милиона човека на ден - до 3,4 млн. стигат. Това не съм аз, това са хората, които седят зад мен. Точно тази гражданска енергия, която липсва на това общество. Трябва отборна игра", каза Попов.

Той подчерта, че в никакъв случай не е търсил популярност или известност.

"Просто се оказа, че този казус отключи едни сериозни обществени процеси и има огромна подкрепа за мен, за което благодаря на хората. И това по-скоро бих го нарекъл отговорност. Защото хората очакват от мен вече някакви решения, които аз да им предоставя. Вчера беше поредният случай със загинал. Два товарни автомобила се сблъскват с два леки автомобила. Мъж на 81 години загива край Мездра и получавам съобщение от близките във Фейсбук - "Г-н Попов, моля ви, помогнете ни, защото ние нямаме доверие на институциите, нямаме доверие, че този случай няма да се потули." Така че, това е преди всичко отговорност, с която аз съм наясно", уточни той.

6-7 заседания са минали по делото "Сияна", но според думите на бащата на загиналото момиче - няма изгледи за скорошна присъда.

"Далеч сме от присъда, мога да ви кажа най-просто. Покрай този случай излезнаха страшно много проблеми изобщо в държавата и в системата, които аз успях да осветля и да видя. Някои неща успях и да поправя, например контролът на товарните автомобили, вече се измерват и се глобяват за претоварване, правят се по-качествени ремонти. Всичко това става с обществен натиск, за съжаление. Политиците се плашат, когато има медии, силно отразяване и силна обществена подкрепа, иначе не ги интересува. Ето едно писмо, което заедно с няколко неправителствени организации до всички партии е адресирано и е с дата ноември месец. В това писмо искаме среща с парламентарно представените партии на тема съдебна реформа, избор на нов Висш съдебен съвет. Забележете, аз бях обвинен, че защитавам статуквото, затова че поисках оставката на председателя на ВКС, а всъщност искам да бъде избран нов Висш съдебен съвет и да имаме легитимни както председател на ВКС, така и да няма никакви съмнения относно легитимността на и.ф. главен прокурор. И тук моята борба и моята битка не е насочена да сменяме определени личности, а да се промени цялата система. Защото системата е извратена, тя ражда извратени решения и липсва справедливост. И това е най-големият проблем в обществото ни, че има липса на справедливост и от тази липса на справедливост се поражда и корупцията, и всички останали проблеми", каза Попов.

Николай Попов разказа за заведени дела срещу него.

"Карапетков се опитваше да подготви обществото и да внуши, че изцяло вината е на пътя. За шофьора не се спомена никъде в негово интервю пред БНТ. Аз няколко пъти гледах записа и доста услужливо тогава му помогнах, защото още не бях вникнал в детайлите по инцидента. И стигнахме до този момент, че се получи една експертиза, която противоречи на законите на физиката. И ако Исак Нютон прочете тази експертиза, той ще се обърне в гроба си няколко пъти. И ако разбере пък, че това е написано от човек, който е професор на техническите науки и доктор на техническите науки, той ще се обърне още няколко пъти в гроба си. Толкова е абсурдно. И тази експертиза не може да бъде защитена. Представяте ли си колко експертизи има такива. Имаме почти 500 дела за убити на пътя. Още и няколко хиляди за ранени. И какво се оказва, че едни експерти манипулират цялата съдебна система."

Според бащата на Сияна виновен за катастрофата е шофьорът, карал с превишена скорост и не съобразил лошите пътни условия.

"Всички доказателства по делото сочат, че вината е на шофьора на товарния автомобил. Тъй като той първо е бил с превишена скорост, след това е бил с несъобразена скорост, съгласно пътните условия, които са изключително лоши. И тук идва втори аспект. Има и друго заведено дело срещу мене. От госпожа Иванка Гърбенова, служител на АПИ-Плевен, която е уволнена след случая "Сияна". Тъй като са установени сериозни пропуски в работа ѝ относно поддръжката на този път. И забележете, цялата тази история се случва с фирми, близки до ГЕРБ. А поръчките ги вършат хора близки и назначени от служебното правителство на Стефан Янев. В корупцията няма цвят."

Попов посочи, че за служителката на АПИ правосъдието е много бързо по отношение на делото срещу него.

"За нея правосъдието е много бързо. Мина всички инстанции и я върнаха на работа за 3 месеца, и за 10-15 дена образуваха дело срещу мен, отиде до ВКС, където му определиха подсъдност и влеза в съда. И аз получих призовка от понеделник за вторник. Разбирате ли какви абсурди? А ние, родителите на убитите деца, трябва да чакаме с години. Делото "Божидара" - 7 години. Делото "Филип" - 3 година. Сияна ще навърши скоро една година това дело и няма да приключи скоро. И всичко това, за всичко това вина носят тези от това писмо", каза бащата на Сияна.

"Радев е в политиката отдавна. Ще влезе в сглобка, не с двама генерали, а с трима генерали. Генерал Бойко Борисов ще бъде следваща сглобка, генерал Румен Радев и генерал Атанасов, който може би ще бъде председател на парламента. И постоянно ни се проектира и ни се натрапва този филм, че идва нещо ново, че идва нова промяна, че идва месия. Няма такова нещо, разберете го. А в момента върви една опорка, как Румен Радев, видите ли, ще вземе едва ли не 160 депутата, пълно мнозинство или нещо подобно. Няма да случи това. Румен Радев, аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша на лист, че няма да има повече от 90 депутата в следващия парламент", посочи той.

Необходимостта от гражданско движение е осезаема, посочи Попов.

"Защото всички тези неща, които ние искаме да се случат и които сме адресирали до тези политици, минават през политиката, за съжаление. И на нас, като пострадали, ни омръзна да им се молим. Ние трябва да им се молим и с писма те да ни приемат, да отказват да ни приемат, за да промениме нещо, за да не загиват и техните деца", поясни той.

На въпрос дали смята, че тази негова гражданска активност по естествен път ще го отведе в политиката той отговори така:

"Не искам да ме отвежда в политиката, защото политиката, особено в България, е мръсна работа, най-вече заради хората, които я вършат. И пак повтарям, тук имаме нужда от смяна на системата, а не от смяна на лицата толкова. Защото дали ще има нови лица, които ще се оцапат в тази същата система и ще работят с нея, е еднозначно и същото. Например - Албания има дигитален министър и провежда обществените поръчки с изкуствен интелект. И какво случва тогава? Отпада човешкият фактор. Единствият начин да промениме тази система е да минимизираме човешкия фактор до минимум, както например обществените поръчки, да се налагат дигитално глобите по пътищата, електронно правосъдие и така нататък".

Преди дни бащата на Сияна попита последователите си във Фейсбук дали да участва в изборите.

"Определено отговорът е да. Но това не може да се случи просто така. Решава някой, прави партия или нещо такова. Не бих го нарекъл политическо, това трябва да бъде гражданско, с граждански корени. Граждански такава са много близо и до политиката, както виждате. Трябва да се случи от долу нагоре, а не обратното. И в него трябва да вземат участие различни неправителствени организации, граждански организации, които са наясно с проблемите в системата, за да може такова движение, така да го речем, дори да има 10 депутата, да влияе на процесите в парламента. Защото виждате каква конфигурация има. Този двупартиен модел са заедно с ДПС, отдавна не съществува. Имаме вече страшно много партии, никой не може да направи самостоятелно мнозинство, колкото и да му се иска."

Попов посочи, че не търси отмъщение по делото за убитото му дете на пътя.

"Защото, повярвайте ми, когато ви вземат най-скъпото, вие не можете да мислите за нищо друго, освен за това да не се случва повече на други хора и не да търсите мъст и отмъщение, защото аз никакъв случай не искам този човек да лежи до живот в затвор и такива абсурди. Напротив, трябва наказанията, трябва да се редуцират до такъв момент, че се прави ясна граница между умишлено пътно убийство, когато имаме наркотици, превишение на скорост с много и случайни инциденти. Защото толкова са немощни депутати, че забъркаха един гювеч в момента и ако вие случайно карате на заден ход и по непредпазливост наистина някой изскочи, вие трябва да лежите в затвора задължително и то доста дълго. В парламента нямаме достатъчно качествени юристи и това го виждаме всеки ден. Парламентаризъм буквално е унищожен, вътре се бият, псуват се, език на омразата виждаме и този език. И виждаме вандалите по пътищата. Всичко това е следствие на опростачения език и простотията, с която се облъчва обществото."

Бащата на Сияна отбеляза, че Висшия съдебен съвет е превзет от политиците.

"Те са златния пръст във Висшия съдебен съвет. Квота на президента, квота на Народното събрание. И какво се случва? Имаме зависими прокурори, и зависими съдии. Те трябва да треперят от това, че утре ще бъдат сменени, ако вкарат в затвора някой политик. Нали така? Тези хора трябва да разберат, че нямат място да се бъркат в съдебна система. По-скоро трябва да имаме гражданска квота във Висшия съдебен съвет, отколкото политическа квота. Защото политизирането на Висшия съдебен съвет и на съдебната система доведе до тези проблеми, които имаме, и до тези зависимости, и до тази задънена улица, която имаме в съдебна система. Да не може да даде елементарна справедливост и да няма елементарна бързина на правосъдие. Забавеното правосъдие не е правосъдие."