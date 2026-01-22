В навечерието на изборите не бива да се експериментира с новите сканиращи устройства. Това каза пред БНТ доцент Наталия Киселова – конституционалист, народен представител от „БСП – Обединена левица“ и бивш председател на Народното събрание. Тя призова влизането им в сила да се отложи, за да се гарантира гладко провеждане на вота, без проблеми с регистрацията на избирателите и с начина на гласуване.

Наталия Киселова заяви, че очаква повече яснота от президента Румен Радев след решението на Конституционния съд.

„Аз очаквам, след като излезе решението на Конституционния съд, тогава да чуем по-голяма яснота от него за това какви са намеренията му, тъй като в обръщението си в понеделник вечерта той не даде яснота по какъв път ще поеме“, каза доц. Киселова.

На въпрос дали БСП е най-застрашена от евентуална партия или коалиция около Румен Радев, Киселова подчерта, че появата на нов политически играч влияе на всички.

„След като има нов играч, би трябвало всички да се притесняват, защото въпросът с кого и срещу кого ще бъде основен в рамките на предизборната кампания“, каза Киселова.

По думите ѝ между БСП и Радев има повече допирни точки, отколкото противоречия.

Киселова уточни, че говори от свое име, а не от името на партията и припомни, че е народен представител от гражданската квота.

Тя защити действията си като председател на Народното събрание по повод спрения референдум, иницииран от президента.

„По въпроса за референдума имаше както политически, така и юридически аргументи. Политическите аргументи, само един щрих - 151 народни представители подкрепиха позиция на управителя на Българска народна банка, и на министър-председателя на 13 май - денят, в който издадох разпореждането, с което подкрепиха моята позиция“.

По думите й не е могло да се гласува, „защото беше по-малко от три работни седмици, в които трябваше да излязат двата доклада - на Европейската комисия и Европейската централна банка. И ако бяхме отложили докладите с това да внесем искането за референдум, много, много, може би не месеци, години, щяха да бъдат необходими, за да покриват много критерии. В този смисъл аз като юрист мога да кажа, че имаше аргументи, ще ги изложа, разбира се, в един по-късен етап. Основният е, че въпрос, който е решен с международен договор, не може да бъде подлаган на национален референдум“, каза Киселова.

Тя оцени мандата на Радев като държавен глава като особено труден.

„На него му се случи да бъде президент в изключително турбулентен политически период. Политическата криза не се лекува, а се задълбочава.“

По темата за смяната ѝ като председател на Народното събрание Киселова беше категорична, че в политиката не се говори за справедливост, а за реалност.

„Официалното влизане на друга парламентарна група и заявената подкрепа за правителството доведоха до смяната на председателя. Това беше заявено от лидера на ПГ на „ДПС – Ново начало“ още в началото, така че не виждам драма в това.“

От думите й стана ясно, че още не е решила бъдещето си в БСП.

Тя коментира и предстоящия вот и начина му на провеждане. Според нея трябва да се отложи влизането в сила на сканиращите устройства на изборите. По думите й в навечерието на изборите не бива да има експерименти.

„В навечерието на изборите - независимо дали изборите ще са на 29 март или на 19 април, не трябва да има проблеми нито с регистрацията на избирателите, нито с начина на гласуване“, каза Киселова.