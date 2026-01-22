Президентът в оставка Румен Радев благодари с публикация във Facebook на всички, подкрепили усилията им с Илияна Йотова „да защитават държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата си“.

„През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа. Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела! Готови сме, можем и ще успеем!“, пише още Радев.

Оттеглянето му от поста държавен глава е въпрос на техническо време. Решението е в ръцете на Конституционния съд, след като Радев депозира оставката си в КС. Съдът насрочи за петък заседание по този въпрос, като очакванията са и окончателното решение по темата да не се бави.