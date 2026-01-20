Президентът Румен Радев депозира оставката си пред Конституционния съд.

"Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. За тези 9 години президент и вицепрезидент показахме, че можем да работим ефективно и в синхрон, обединени от обща цел. Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава", каза Радев в последното си обръщение в ролята на държавен глава.

Конституцията предвижда, че в тази хипотеза пълномощията на президента се прекратяват с установяване от съда на посочените в акта за оставката обстоятелства. В историята на България досега не се е случвало президент да се оттегли сам от поста си преди края на мандата.

Има прецедент с вицепрезидента от 1993 година. Тогава Блага Димитрова сама поиска да напусне след година като заместник на Желю Желев. Опитът показва, че решение на Конституционния съд по оставка отнема не повече от седмица. За него не се събират доказателства и становища. Не се изслушват и страните.

Затова сега очакванията са до седмица съдът да приеме решение за прекратяване на пълномощията на Румен Радев като президент.

След това решение, което влиза в сила с постановяването му, вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността президент до края на мандата, т. е. , до 21 януари 2027 година.

"Според Конституцията, при подаване на оставка от президента, предсрочно се прекратяват неговите правомощия. Този факт подлежи на констатиране от Конституционния съд. Това е всичко. Вицепрезидентът встъпва в тази длъжност до края на мандата и това става по силата на Конституцията. Срок не е посочен, както при повечето производства, но едва ли е необходимо много време. Такъв въпрос може да бъде решен в рамките на дни", обясни пред NOVA конституционният съдия проф. Янаки Стоилов.

Румен Радев е петият демократично избран държавен глава на България. За пръв път той е избран за президент през ноември 2016 г. и преизбран през ноември 2021 г. През януари 2026 г. Радев навлиза в последната си година на „Дондуков“ 2.