“Kаквито и промени да се правят в Изборния кодекс, трябва да бъде запазена възможността за използване на двете познати технологии на гласуване – машинно и на хартия. Предложението за оптични устройства за сканиране трябва да бъде отложено и неговото прилагане да започне от 2027 г.“ Това каза народният представител от БСП-ОЛ доц. Наталия Киселова в ефира на БНР.

Тя спомена, че сред членовете и симпатизантите на левицата има две коренно противоположни разбирания дали да се гласува с машини или с хартия. В същото време тя призова да не се подценяват българските граждани и българските пенсионери, които са опитни хора.

“Ние подкрепяме да има промени занапред, но не и веднага. Логиката ни е и предсрочните парламентарни, и редовните президентски избори да са по позната технология“, категорична бе конституционалистът.

Киселова обясни, че е възможно в комуникация с ЦИК в отделни секции да има експериментално гласуване с новите устройства. “Както беше въведено и машинното гласуване през 2014 година, като постепенно се разширяваше броят на секциите, за да стигнем до 2021 година, когато машинният вот бе изцяло въведен“, каза бившият председател на НС.

Според Киселова хронограмата, която ЦИК ще направи за подготовката на изборите, трябва да съответства на познатите вече начини на гласуване. По думите и има данни, че част от машините не са в изправност и работещите машини може да са по-малко от необходимия брой.

“През изминалата година БСП-ОЛ показахме че сме проевропейски настроени. По определени въпроси сме заявявали своя позиция, различна от тази на другите парламентарни групи от управлението. Старали сме се винаги да държим онази линия, която да покаже, че България има място в Европа и света, но никога не обръща гръб на изток. И най-важното, интересите на българската държава да са с предимство пред интересите на други. Ядрената енергетика държа да кажа, че е такъв въпрос“, каза оше Киселова

На въпрос за предстоящите избори Киселова обясни, че отиваме на тях с няколко неизвестни: в ход е законодателна процедура за промяна на ИК по отношение на основни положения; в медиите се върти информация, че е възможно държавният глава също да участва в изборите. “Неизвестните са както по правилата, така и по отношение на субектите и на датата на изборите“, каза още тя.

Народния представител обясни, че ако Радев подаде оставка, възникват още въпроси: кой ще назначи служебен кабинет; вицепрезидентът трябва временно да поеме поста, но ако той също подаде оставка, това трябва да бъде председателят на парламента, който е първи в “домовата книга“ от вариантите за премиер. “Грешката с промените в Конституцията беше голяма и ние не я поправихме. Сега тя може да ни застигне като бумеранг“, предупреди тя.

Помолена да коментира участието на левицата в съвместното управление Киселова отговори с думите: “Когато имаш шанс да покажеш и да се пребориш за нещо, винаги се е струвало“.