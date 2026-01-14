Аз не мога да разбера „Продължаваме промяната – Демократична България“ защо непрекъснато искат да протестират - пита се лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов в публикация във "Фейсбук".

По принцип е хубаво човек да протестира, защото това показва, че е свободен, но трябва да има смисъл - в случая основателна причина, написа Трифонов.

Ако гледам от позицията на ПП-ДБ, няма правителство, т.е. правителството падна, ще има избори след два месеца. ПП-ДБ твърдят, че ще имат 121 депутата в следващия парламент - ами, значи всичко им е наред, каза Трифонов и допълни, че при такова мнозинство в следващия парламент те ще могат да направят каквото си искат и да приемат каквито си искат закони.

„Тогава защо протестират? Или те по-скоро приличат на братята роми в онзи виц, в който те се изправили пред парламента и започнали да скандират: „Искаме, искаме, искаме“, а председателят на парламента излязъл пред събралите се хора и казал: „Добре, кажете какво искате.“ А единият от братята роми казал: „К’вото дадеш бе, бате“, написа още Трифонов.

Днес лидерът на ПП-ДБ Асен Василев призова гражданите да излязат довечера на протест на пл. „Независимост". Протестът за честни избори има подкрепата и на „Възраждане“ и МЕЧ.