Атанас Зафиров, председател на БСП, ще води партията до конгреса на 7 и 8 февруари, стана ясно от негово изявление след днешното заседание на Националния съвет.

На 7 и 8 февруари ще има заседание на конгреса, обяви пред медиите лидерът на БСП Атанас Зафиров.

"Втората точка на конгреса е избор на ново ръководство, което е един своеобразен вот на доверие към сегашното ръководство. Аз влизам на този конгрес със самочувствието на председател, който си е свършил добре работата", каза Зафиров. И посочи, че разглежда обсъждането на лидерския въпрос от конгреса като вот на доверие към сегашното ръководство.

Не съм убеден, че ще се стигне до избор на ново ръководство, каза в отговор на журналистически въпрос Зафиров.

Оставка не съм подал, защото това щеше да е предателство към хората, които преди година ми гласуваха доверие. Щеше да е предателство към екипа ми. Щеше да е отрицание на това, което свършихме за една година, обясни Зафиров.

Според него в залата на "Позитано" 20 се е случил парадокс. "От една страна пленумът даде положителна оценка на участието ни в управлението, аз като вицепремиер съм част от това участие. И в същото време бе гласувана точка за смяна на ръководството, което не бе добре обяснено от вносителите. Надявам се до конгреса да си избистрят по-добре мотивите. Аз оставка не съм подавал! И смятам, че оставката на Изпълнителното бюро беше грешка", посочи той.

Не е тайна, че аз смятах, че времето за провеждане на конгрес беше след изборите, добави той. И припомни, че всяка година БСП провежда заседание на основния си орган. Въпросът не беше дали, въпросът беше кога, категоричен бе Зафиров.

Националният съвет даде положителна оценка на нашето участие в правителството - през тази една година сме били на прав път, посочи той.

Стартирахме нашата подготовка за предизборната кампания, посочи председателят на БСП.