БСП се събира на конгрес на 7 и 8 февруари, в рамките на който трябва да бъде избран нов лидер на партията. Решението е било взето по време на заседание на Националния съвет на партията с 96 гласа „за“, 33 „против“ и 8 „въздържали се“, съобщава БНР, позовавайки се на свои източници.

Настоящият председател на социалистите Атанас Зафиров е бил против тази точка да бъде включена в дневния ред на заседанието на Националния съвет, но в крайна сметка тя е влязла, след като неговото предложение за програма е било отхвърлено.

Докато Зафиров и други водещи лица на БСП, като Калоян Паргов, застъпват позицията, че конгрес преди предсрочните парламентарни избори ще отслаби партията с вътрешни интриги, младите социалисти, както и местните организации в София и Варна, настояват той да бъде свикан възможно най-бързо.