Настоящият председател на социалистите Атанас Зафиров е бил против тази точка да бъде включена в дневния ред на заседанието на Националния съвет, но в крайна сметка тя е влязла, след като неговото предложение за програма е било отхвърлено.
Докато Зафиров и други водещи лица на БСП, като Калоян Паргов, застъпват позицията, че конгрес преди предсрочните парламентарни избори ще отслаби партията с вътрешни интриги, младите социалисти, както и местните организации в София и Варна, настояват той да бъде свикан възможно най-бързо.
