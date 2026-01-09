Почти в средата на януари ще започне процедурата по раздаването на мандатите за правителство. Днес президентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия мандат в понеделник (12 януари) от 10.00 ч. Той се полага на най-голямата по численост парламентарна група – на ГЕРБ-СДС.

Вече е известно, че формацията на Бойко Борисов ще откаже да състави кабинет. На политическите консултации за правителство, които Радев проведе миналия декември, зам.-шефът на групата на ГЕРБ-СДС Деница Сачева директно каза, че нейната политическа сила няма да участва в друг кабинет в този парламент.

Остава въпросът дали герберите ще се включат в играта по бавенето на мандатите, която ще определи кога ще могат да се проведат предсрочните избори. По Конституция ГЕРБ-СДС ще разполага със седем дни, за да вземе решение, веднъж щом Радев връчи първия мандат. Същото важи и за втория мандат, който се полага на следващата по големина група - на ПП-ДБ. От обединението са категорично в полза на провеждането на избори. Остава третият мандат, при който президентът решава на кого да възложи съставянето на правителство. За него няма срок, така че всичко зависи от договорката между Радев и формацията, която той ще избере, доколко може да се разтегне процедурата, за да се стигне до избори около края на зимата.

Ако се стигне до провал на процедурата, както засега изглежда, тогава се преминава към назначаване на служебно правителство. Тук е другата голяма неизвестна, тъй като вариантите пред държавния глава са силно ограничени. Вече дори се обсъжда публично хипотетичната възможност редовното правителство в оставка на Росен Желязков да продължи да изпълнява функциите си.