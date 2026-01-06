Покупката на недостигащ осигурителен стаж в момента е значително по-изгодна заради липсата на приет държавен бюджет за новата година. Това на практика "замразява" минималния осигурителен доход, върху който се изчисляват вноските за недостигащ стаж за пенсия, пише pariteni.bg

Докато парламентът не одобри нов бюджет, се запазва действащият размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Именно на тази база се определя сумата, която гражданите трябва да платят, ако не им достига осигурителен стаж за пенсия.

Как се изчислява сумата?

Съгласно Кодекса за социално осигуряване, хората с недостигащ стаж могат да го "закупят", като платят осигурителна вноска в размер на 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се.

От 1 април 2025 г. за всеки месец недостигащ стаж дължимата сума е 213,25 лева. Този размер остава непроменен до приемането на нов държавен бюджет.

Така сметката изглежда следната:

– за една година допълнителен осигурителен стаж – 2558,95 лева

– за максимално допустимия срок от пет години – 12 794,76 лева

След приемането на нов бюджет е напълно възможно минималният осигурителен доход да бъде увеличен, което автоматично ще оскъпи и покупката на недостигащ стаж.

Кой има право да купи стаж?

По действащото законодателство българските граждани могат да закупят до пет години осигурителен стаж, ако не им достига за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Ключовото условие е лицето вече да е навършило необходимата възраст за пенсиониране, но да не е събрало минимално изискуемия осигурителен стаж.

Как се извършва плащането?

Закупуването на осигурителен стаж може да се направи във всеки банков клон. Вноските се превеждат по сметка на Национална агенция за приходите, като в платежното нареждане се попълва съответният параграф по Кодекса за социално осигуряване.

В платежния документ задължително се посочва конкретният период, за който се внасят сумите и който ще бъде зачетен за осигурителен стаж. Данните за банковите сметки и точните параграфи за плащане по чл. 9а, ал. 1 или ал. 2 от КСО се предоставят от банките.

След извършване на плащането лицето трябва да подаде декларация образец №8 в териториалната дирекция на НАП, за да бъде признат закупеният осигурителен стаж.