Мадуро безспорно е престъпник и нелегитимен президент, избран с грандиозни изборни манипулации, но не с машините, а при обединяването на резултата след това в ЦИК. Това се казва в позиция на "Да, България" за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро при мащабна военна операция, за да бъде съден за наркотероризъм в САЩ. От партията изтъкват, че легитимният президент на Венецуела е Едмундо Гонсалес, избран с над 60% от гласовете през 2024 г. и признат от Европейския съюз (ЕС) и САЩ като държавен глава на страната.

Според формацията в света на силата в съвременната политика има все по-малко значение дали арестът на Мадуро е законен. "Американският съд едва ли ще се интересува как е докаран подсъдимият, а евентуална осъждаща декларация на ООН ще е само повод за още полемика, без реален ефект. Нашата работа е да оценим политическите, а не юридическите последствия", коментира съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

От действията на САЩ той вади поуката, че рисковете държави със силни армии и служби да нарушават суверенитета на друга страна в нарушение на международното право значително се увеличават. "Споровете за това колко е правдиво такова действие в един или друг случай ще са въпрос основно на интерпретация и пропаганда", обяснява Божанов.

Според "Да, България" в тази връзка е необходима обща, единна и засилена политика по сигурността на ЕС. "И България трябва да не стои в ъгъла, залагайки "и на черно, и на червено", надявайки се да се разбере с този, на когото се "падне" на следващата салфетка", заявява Божанов.

По думите му следващото българско правителство трябва активно да участва в усилия за по-силна Европа - с армия, разузнаване, контраразузнаване, прокуратура, военно-промишлен комплекс, кибер-индустрия, които да са способни да действат единно и координирано при нужда. Божидар Божанов посочва, че това не означава отказ от националните елементи на сигурността, а много по-силното им интегриране.

'В свят, в който правото на силата става все по-важно и това застрашава пряко държави-членки на ЕС, единственото решение за България е Европа да бъде много по-силна и единна", категоричен е той.