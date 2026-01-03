Представители на САЩ са потвърдили пред CBS News, че президентът Доналд Тръмп е наредил нанасянето на удари по Венецуела, малко след като в ранните часове на събота започнаха да се появяват информации за експлозии и ниско летящи самолети над столицата Каракас.

Първоначално американските власти заявиха единствено, че са запознати с постъпващите сигнали.

„Предупреждение към целия свят – Венецуела е атакувана, Каракас е бомбардиран с ракети“, заяви той и призова за свикване на извънредна среща на Организацията на обединените нации.

В ранните часове на деня, предизвиквайки паника сред населението и рязка ескалация на напрежението между Съединените щати и правителството на президента Николас Мадуро.

По данни на очевидци най-малко седем експлозии са били чути в различни райони на града. Жители съобщават за самолети, летящи на необичайно ниска височина над жилищни квартали. В първите часове причините за взривовете останаха неясни, а венецуелските власти не направиха незабавно официално изявление.

Първоначално от Вашингтон заявиха единствено, че са „наясно с постъпващите информации“, но по-късно потвърдиха пред световни медии, че Тръмп е наредил ударите.

Жители от различни части на столицата излязоха по улиците в опит да разберат какво се случва.

„Цялата земя се разтресе. Това е ужасно. Усещането беше, сякаш въздухът ни удря“, разказа 21-годишната офис служителка Кармен Идалго, която се е прибирала от рожден ден със свои роднини.

Въпреки тревожната ситуация държавната телевизия на Венецуела не прекъсна програмата си, продължавайки с културни репортажи, което допълнително засили объркването сред гражданите.

Регионално и международно напрежение

Случващото се идва на фона на засилена военна активност на САЩ в региона. През последните месеци американските военни извършват удари срещу плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик в Карибско море и източната част на Тихия океан. По данни на администрацията на Тръмп от септември насам са регистрирани 35 атаки, при които са загинали най-малко 115 души.

Президентът Николас Мадуро заяви в предварително записано интервю, че Вашингтон води кампания за смяна на властта във Венецуела с цел контрол върху огромните ѝ петролни ресурси. Според него напрежението ескалира след разполагането на значителни американски военни сили в Карибския регион.

Междувременно президентът на Колумбия Густаво Петро алармира в социалните мрежи, че „в този момент бомбардират Каракас“, и призова за извънредна среща на ООН.

Иранската държавна телевизия също съобщи за експлозиите, излъчвайки кадри от венецуелската столица. Техеран и Каракас поддържат тесни отношения, основани на дългогодишната им конфронтация със Съединените щати.