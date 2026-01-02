Еврозоната може да помогне, но е един от факторите, който е доста по-назад в стълбичката с важните задачи, които трябва да постигнем. Това заяви икономистът Владимир Сиркаров пред БТВ след официалното влизане на България в еврозоната.

Сиркаров обясни, че влизането на България в еврозоната е дългоочакван момент. От много години това бе основна тема, всички хвърлиха много усилия и както гуверньорът Димитър Радев сподели - мястото ни е точно в еврозоната, посочи той. Със сигурност има разделение в обществото за еврото, но пътят ни към интегриране е нещо, което от много години назад е заложено. Оттук насетне обаче има много работа, допълни Сиркаров.

Той отбеляза, че интегрирането ни в европейското семейство е правилният път. Има много въпросителни и много работа, която да се свърши оттук нататък. Обществото не трябва да остава със заблуда, че влизането в еврозоната ще доведе до инвестиции и благоденствие, защото еврото е само първата стълбичка, а оттук нататък, за да вървим нагоре, трябва да се свърши още много работа, изтъкна икономистът.

Той не очаква да има сериозни проблеми по бюджета и по удължителния закон като временна мярка. Големият казус е дали ще влезем в политическа спирала от избори, допълни Сиркаров.

Той се надява да има консервативно и умно управление на публичните финанси, свързани с капиталовите разходи.