Във връзка с присъединяването на България към еврозоната като 21-а страна членка обмяна на банкноти от левове в евро по официалния валутен курс ще се извършва и от останалите 20 национални централни банки на държавите в еврозоната. Това съобщиха от Българската народна банка.

В периода от 1 януари 2026 г. до 2 март 2026 г. останалите национални централни банки от еврозоната ще извършват безплатна обмяна на банкноти от левове в евро по фиксирания обменен курс 1 евро = 1,95583 лева.

Обмяната ще се осъществява в съответствие с правилата, приложими в Евросистемата при въвеждането на еврото в нова държава членка. Националните централни банки в другите страни членки прилагат лимит за обмяна. Сумата е ограничена до 2000 лева на клиент/трансакция на ден.

Услугата ще се предоставя на определени за целта места във всяка национална централна банка. За обмяната няма да се начисляват такси, комисиони и други разходи.