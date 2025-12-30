Това бе една динамична, сложна и важна година от геополитически, европейски и национален дневен ред, това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков в началото на последното заседание на кабинета за 2025 година.

"Правителството бе създадено трудно, в сложна коалиция, с идеологически различия, различни виждания за развитието на страната, но с висока степен на консенсус и доверие между партньорите в коалицията, както и в една много динамична парламентарна подкрепа. Благодаря за подкрепата през изминалата година и за нашите добри коалиционни взаимоотношения", посочи той.