Почина Борис Марков – знакова фигура на СДС-Бургас от годините, когато партията имаше тежест в политическия живот. Скръбната вест съобщи лидерът на КОД Петър Москов във социалните мрежи.“Боби Марков. Живя като във филм... Постигна каквото искаше. Не се сгъна пред никого. Утре трябваше да се видим, беше му хрумнало нещо “как да преебем комунистите”…

Ще се видим, пич, някой ден, там някъде, където Господ настанява такива като нас. И ще ми разкажеш, нали…Да е светъл пътя ти!“, написа Москов.

Борис Марков е брат на бившия областен лидер на СДС-Бургас и бивш зам. кмет по строителството Костадин Марков. През 2012 година беше избран за временен лидер на СДС на национално равнише с огромната подкрепа на бургаската структра. Икономист, обществено ангажиран, отстояващ позицията си.

Тази вечер и в сайта на СДС публикуваха съобщение за кончината му. „Почина Борис Марков, временен председател на СДС през 2012 г. Съболезнования на близките му! Бог да го прости!“, се казва в него.